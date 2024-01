Tratta ferroviaria Bari – Bitritto, è ufficiale: lunedì si parte

BARI – Vanno avanti come un treno – è il caso di dirlo – Regione e Trenitalia che dopo un primo blocco iniziale hanno deciso che la data per dare il via ufficiale alla nuova linea bari – Bitritto era, resta e sarà quella di lunedì prossimo, 8 gennaio.

Martedì scorso l’annuncio ufficiale da parte del sindaco di bari Antonio Decaro che, proprio davanti a uno dei treni che saranno utilizzati per la tratta da sette chilometri, spiegava: “Dopo 35 anni di attesa, la Bari – Bitritto vedrà finalmente la luce”. E così tutti pronti per la prima traversata inaugurale della linea che in 20 minuti collegherà uno dei più vicini comuni dell’hinterland che però non ha mai avuto un collegamento adeguato al capoluogo. Sette chilometri per 20 minuti con soste anche nelle stazioni di Bari Santa Rita e Bari Loseto che, come quella di Bitritto, sono dotate di parcheggi di interscambio e servizi. Nella stessa giornata, poi, arriva lo stop all’inaugurazione. A quanto pare la nuova offerta di un player internazionale dei trasporti ci si mette di mezzo con l’ombra delle carte bollate sull’affidamento diretto da parte della Regione alla società delle Ferrovie dello Stato. Ma a 24 ore dall’annuncio, Regione e Trenitalia puntano dritto e in un comunicato a firma via Gentile annunciano: questa inaugurazione s’ha da fare.

E così come da programma il primo treno partirà da Bari Centrale alle ore 14.07 con destinazione Bitritto. Le corse giornaliere saranno 14 per ciascuna direzione dal lunedì al sabato, mentre il servizio domenicale e festivo presenterà un’offerta ridotta. Ma fino a lunedì prossimo potrebbe succedere di tutto.

