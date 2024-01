Bari, al Galleria la commedia all’italiana di Siani

BARI – Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre non per la presenza dei figli ma per un imminente matrimonio: il suo. Parte da qui “Succede anche nelle migliori famiglie”, il nuovo lavoro di Alessandro Siani che nelle scorse ore ha presentato il film al Galleria di Bari accompagnato da Sergio Frìscia

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp