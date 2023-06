Barletta Calcio, futuro societario: incontro chiave in vista

BARLETTA – Potrebbe essere il giorno decisivo in casa Barletta Calcio. Il futuro societario del club biancorosso sarebbe vicino ad una svolta, con un incontro previsto nelle prossime ore tra l’attuale presidente Mario Dimiccoli e parte della cordata di imprenditori barlettani intenzionati a formulare la prima, concreta proposta ufficiale al numero uno della società.

Il confronto tra le parti arriverà dopo le consultazioni, legali e commerciali, effettuate dal gruppo locale, che avrebbe valutato come economicamente sostenibile un’acquisizione del Barletta Calcio. Nella settimana in corso, terminerà lo stand-by di 15 giorni annunciato da Dimiccoli, che aveva promesso la programmazione di una stagione con l’obiettivo della vittoria del girone H di Serie D qualora non si fossero affacciati acquirenti ritenuti economicamente validi.

L’incontro che sarebbe previsto per martedì potrebbe dare una sterzata decisiva alla trattativa che però, formalmente, non è ancora decollata. Sarebbero soltanto tre, infatti, i rappresentanti della cordata che si starebbero interfacciando con l’attuale proprietà, in attesa di definire i ruoli degli altri esponenti che prenderanno parte al progetto.

Resta fondamentale, in questo momento, la necessità di accelerare le operazioni e chiarire tutti i passaggi in tempi brevi. Il gruppo locale è chiamato ad esporsi con chiarezza ed evitare i punti interrogativi sulla sua composizione, Dimiccoli attende gli sviluppi e, in caso di conferma alla guida del Barletta, dovrà subito dare un segnale delle sue ambizioni. La piazza biancorossa chiede certezze a stretto giro.

