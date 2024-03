All’interno della tasca destra del pantalone custodiva un cipollone in cellophane contenente 25 dosi di cocaina. È stato perciò arrestato dalla polizia di Stato un 20enne a Barletta. Nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, gli agenti hanno notato il giovane – già noto alle forze dell’ordine – in sella ad un motorino; lo hanno fermato per un controllo e perquisito. Dopo aver constatato la flagranza dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno scortato al suo domicilio dove ora si trova agli arresti domiciliari.

