Terremoto in mare: scossa avvertita anche in Salento

SALENTO – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata questa mattina alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia: è stata avvertita anche in Salento, nel tarantino e in provincia di Brindisi. I dati dell’Ingv, l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indicano che il sisma ha avuto ipocentro a 64 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato a circa 50 chilometri dall’isola greca di Corfù. Non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita da tanti pugliesi, come testimoniano i post pubblicati sui social network.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author