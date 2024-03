Taranto, Joint Venture Tempa Rossa: progetti di sviluppo sostenibile

Si è tenuta a Taranto la visita da parte dei rappresentanti della joint venture “Tempa Rossa”, per prendere visione di alcuni degli importanti progetti che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci ha realizzato in termini di transizione giusta, seguendo il piano Ecosistema Taranto, a partire dai BAC recentemente inaugurati insieme alla comunità.

L’incontro è avvenuto a valle degli accordi attuativi siglati con l’Ente comunale per il triennio 2020/2022, con somme significative destinate, in particolare, proprio alla riqualificazione degli edifici presenti nel compendio degli ex “Baraccamenti Cattolica”.

Le delegazioni di TotalEnergies EP Italia SpA, Mitsui E&P Italia B Srl, Shell Italia E&P SpA ed Eni SpA, accompagnate dal primo cittadino, hanno visitato la nuova area pubblica di via Di Palma, insieme agli ambienti interni dedicati al progetto “Calliope”, la Casa delle Tecnologie del Comune di Taranto, all’interno dei BAC e a Palazzo di Città.

“È stato un piacere accogliere nuovamente i rappresentanti di queste importanti realtà economiche e aver dato dimostrazione di come il loro impegno alla sostenibilità nel territorio in cui operano, insieme a un’amministrazione virtuosa nella pianificazione e nella gestione delle risorse, possa lasciare un segno positivo tangibile – la dichiarazione del Sindaco Rinaldo Melucci – riscontriamo fiducia nelle parole dei nostri stakeholder, soddisfatti dai risultati di rigenerazione urbana raggiunti, ma ancor più dai progetti di ricerca e sviluppo tecnologico sostenibile che stiamo portando avanti, in particolare con “Calliope”.

Dall’approccio One Health alle energie rinnovabili, all’alta formazione dei nostri giovani con Università internazionali, fino ad arrivare alla prevenzione del cambiamento climatico e alla pianificazione strategica della città sulla base di dati accessibili a tutti, sentiamo di essere in sinergia con gli obiettivi di transizione giusta, decarbonizzazione e sostenibilità.

Con loro, rinnoviamo un tavolo di lavoro e un protocollo che ci permetterà di continuare a dare futuro alla nostra terra. È questo quello di cui la politica deve occuparsi: lavorare sui dossier, essere presente con proattività, raggiungere risultati e avere una reale visione per il bene dei cittadini.”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author