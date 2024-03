Bari, il Welfare a portata di click

BARI – Due nuove soluzioni digitali per tenere sempre aggiornati i baresi su iniziative e misure promosse dall’Assessorato al Welfare in favore di persone e nuclei familiari in difficoltà con l’obiettivo di favorire una maggiore accessibilità ai servizi, valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e facendo ricorso a dispositivi digitali e piattaforme ormai familiari a tantissimi cittadini, con una particolare attenzione ai format e ai canali di comunicazione più apprezzati dalle giovani generazioni. Si tratta di “WelfarePost – Know better, be better”, il nuovo magazine digitale, raggiungibile all’indirizzo www.welfarepost.it, ideato dalla Cooperativa Sociale Caps, che intende offrire un punto di vista professionale su quanto accade avvalendosi di operatori sociali, professionisti, esperti del settore e referenti istituzionali. Seconda novità, la app e il totem interattivo “Bari Social” che punta a orientare i cittadini rispetto ai servizi e alle risorse del sistema locale di welfare, offrendo un accesso ancor più immediato, intuitivo e costantemente aggiornato.

