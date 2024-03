Mille e 200 firme per i posti riservati alle auto del Murat di Bari

BARI – È dal 2008 che l’Assessorato al Traffico non ridisegna la mappa delle cosiddette strisce blu della città. Nel frattempo le necessità di sono evolute e sono arrivati i parklet e i dehors di bar e ristoranti, le attività commerciali e soprattutto sono state pedonalizzate – quindi chiuse al traffico – nuove strade del centro cittadino. Ed è da qui che è nata la necessità dei residenti tra il Murattiano, l’Umbertino e parte del quartiere Libertà di chiedere – come successo per i residenti della città vecchia – dei posti auto riservati. Il tagliando della Zsr (la zona a sosta regolamentata) quindi non basta più a garantire un parcheggio se non sotto casa, quantomeno nelle vicinanze, e così i cittadini della Zona A si sono mobilitati e hanno raccolto oltre 1200 firme per fare in modo che vengano riservati loro di posti auto con le strisce gialle, firme che nelle scorse ore sono state depositate in comune per fare in modo che se ne discuta negli ultimi consigli comunali.

