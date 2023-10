Bari, Volvo: il futuro delle auto è sostenibile

BARI – Il futuro verso l’elettrico è sempre più a portata di mano e questo grazie a imprenditori e menti illuminati che guardano al domani. La scelta di Volvo a favore di una mobilità sostenibile basata sull’elettrificazione è nota e determina l’intera strategia della Casa. Nello scorso mese di novembre la Concessionaria Volvo Autotrend di Bari, ha inaugurato la stazione di ricarica Powerstop / Autotrend Bari, la prima stazione a carica ultraveloce per auto full electric attiva nella Regione Puglia e nel Sud Italia nell’ambito del progetto lanciato nel 2021 da Volvo Car Italia in collaborazione con le concessionarie della rete ufficiale Volvo che porterà a realizzare oltre 30 stazioni di ricarica Powerstop sul territorio nazionale. A riprova dell’apprezzamento per l’operato Volvo, il CEO, Jim Rowan ha preso parte alla tavola rotonda sul tema della mobilità sostenibile secondo Volvo, prima di partecipare all’inaugurazione della nuova sede di Volvo Autotrend.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp