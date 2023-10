Assemblea Cisl a Bari, Sbarra: “In attesa di leggere la manovra”

BARI – “Prima di scendere in piazza, aspettiamo di leggere la manovra”. È questo in sintesi il concetto alla base del pensiero della Cisl sulla manovra di bilancio espresso dalla viva voce del segretario generale Luigi Sbarra che nelle scorse ore ha partecipato all’assemblea organizzativa della confederazione regionale. Restando in tema, il numero uno del sindacato valuta positivamente le prime notizie sul tema sottolineando però che l’unico elemento che non convince propriamente è la stretta sulle pensioni. Sbarra si è espresso anche sul salario minimo spiegando che il tema si affronta ricercando la soluzione dentro il perimetro delle buone relazioni sindacali, come sostiene anche il numero uno della Cisl Puglia, Antonio Castellucci.

