BARI – Ferragosto di lavoro per il Bari che nella mattinata del 15, giorno di festa per tutti, si è ritrovato all’antistadio per cominciare a preparare il debutto interno contro il Palermo, previsto per venerdì alle 20.45 al San Nicola. Si torna in casa proprio contro i siciliani, con i quali si era chiuso lo scorso campionato di Serie C. La buona notizia è quello del rientro in gruppo del difensore Francesco Vicari, che dopo aver saltato Verona e Parma sembra ora completamente a disposizione di Mignani, che ritroverà anche Benedetti, che ha scontato il turno di squalifica. Il Palermo ci arriva forte del successo sul Perugia all’esordio in campionato, il Bari reduce dal pari di Parma, che ha dato ancor più fiducia ad un gruppo già reduce da due vittorie in Coppa Italia. Nel frattempo si attende qualche aggiornamento dal fronte mercato. Polito ha presentato l’offerta per Zuzek, difensore in forza al Koper, formazione di Serie A slovena, mentre per la punta è ancora tutto in standby. Gytkjaer ha giocato solo 15 minuti nella prima del Monza in Serie A, ma al momento non si muove ancora. Non è escluso che si vada agli ultimi giorni con un nome a sorpresa.