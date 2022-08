MONOPOLI – Ultime ore di riposo e poi si torna in campo. Il Monopoli riprenderà la preparazione nella giornata di domani in vista dell’inizio del torneo previsto ora per il 4 settembre. Verranno programmate due amichevoli, visto anche lo slittamento dell’inizio della Coppa Italia di Serie C, previsto in prima battuta per il 21 agosto. Due settimane da riempire, le stesse che mancano alla fine del calciomercato, con Lopez, Rossiello e Pelliccioni chiamati a risolvere la questione Guiebre e a dare a Laterza quei 2/3 rinforzi che mancano per completare la rosa. Nelle ultime ore è avanzata l’ipotesi De Risio. Il Monopoli non ha un centrocampista con le sue caratteristiche fisiche e l’ex Bari, Pescara e Catanzaro sarebbe perfetto per una mediana a due. Non c’è ancora una trattativa concreta ma l’idea potrebbe essere quella di inserire nell’affare Abdul Guiebre da una parte e Antonio Mazzotta dall’altra. Il giocatore del Burkina Faso farebbe il salto in Serie B, Mazzotta, giocatore esperto che vanta oltre 280 presenze in B, sarebbe già pronto e conosce il girone, avendoci giocato 22 volte durante la scorsa stagione con il Bari che ha conquistato la promozione. Idee che potrebbero svilupparsi a giorni, quando il mercato estivo si avvierà verso la conclusione.