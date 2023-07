Bari, via Manzoni: tutto pronto per la pedonalizzazione

BARI – Dopo anni in cui le idee sono rimaste tali, adesso si passa ai fatti. Pedonalizzazione di via Manzoni, quello che un tempo era definita “l’altra via Sparano”, nel cuore del quartiere libertà di bari. Entro fine mese ci sarà l’avvio della progettazione per fare in modo che il cantiere possa prendere forma la prossima primavera per terminare entro il 2026. Il tutto con i fondi del Pnrr.

La crisi economica e i cambiamenti sociali hanno portato alla Chiusura di molte attività commerciali della strada per questo gli operatori economici della zona vedono positivamente la chiusura della strada ma questo ovviamente non basta.

