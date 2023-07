Bari, tutti pronti per donare il sangue

BARI – Anche quest’anno torna l’appuntamento con “È giunta l’ora di donare il sangue”, l’iniziativa organizzata dalla fondazione Ciao Vinny in collaborazione con altre realtà del territorio, e con il patrocinio dell’assessorato al Welfare, per una raccolta straordinaria di sangue. L’idea nasce dall’esigenza di dare un sostegno concreto agli ospedali che, soprattutto durante la stagione estiva, sono chiamati a far fronte alle numerosissime emergenze, dovute anche all’aumento degli incidenti stradali in questo periodo dell’anno. Le strutture ospedaliere, inoltre, hanno bisogno per garantire l’assistenza a coloro che necessitano di sangue ed emocomponenti per interventi d’urgenza o trapianti, ma anche ai tanti pazienti oncologici e a coloro che devono sottoporsi a trasfusione con cadenza regolare, come i talassemici.

