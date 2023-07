Barletta, presentato il 1° Memorial “Luca Caruso”

BARLETTA – Un giovane avvocato, con l’amore per il pugilato, scomparso a 29 anni per un male incurabile. Luca Caruso viene ricordato a Barletta nel primo memorial dedicato a lui e alla sua passione, quella dei guantoni. Giovedì mattina la presentazione dell’evento, che si terrà domenica alle 20 nell’anfiteatro del Castello Svevo. L’associazione “Il dono di Luca” raccoglie fondi per la ricerca.

Le testimonianze di familiari e amici nel ricordo del ragazzo di Barletta scomparso a marzo. L’amministrazione comunale invita alle donazioni per sostenere il progetto benefico.

