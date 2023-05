BARI – Tutto pronto per gli interventi di deblattizzazione programmati su tutto il territorio cittadino del capoluogo pugliese. Si parte dal quartiere San paolo dove nelle scorse ore l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, insieme ai responsabili del servizio Aqp, ha effettuato un sopralluogo in piazza Europa. L’amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con Acquedotto pugliese, sta provvedendo ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. In capo all’Aqp, invece, sono gli interventi di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto “sistema misto”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp