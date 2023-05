BARI – Dall’inedito documentario “Block notes – Storie di Pugliesi a New York”, di Mimmo Mongelli all’anteprima mondiale del film “Bluerose” interpretato da Antonella Maddalena, passando per “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, l’apprezzato “A classic horror story” di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, “Il grande male”, attesa opera prima di Mario Tani, e “Il grande spirito” di Sergio Rubini con lo stesso regista e Rocco Papaleo. Sono queste le

Pellicole Made in Puglia che arriveranno nella grande mela per “Girando per la Puglia – Rassegna di film pugliesi a New York”: dal 9 all’11 maggio al John D.Calandra Italian American Institute, all’interno della City University of New York, l’associazione culturale Levante International Film Festival ha organizzato la kermesse con le sei pellicole pugliesi. La Puglia di ieri e di oggi, le storie di chi ha lasciato questa regione e di chi la vive ogni giorno, la memoria del passato e il riscatto del presente. Un ponte che arriva fino agli Stati Uniti grazie al cinema fatto dai pugliesi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp