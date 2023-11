Bari-Venezia, Marino: “Anche noi abbiano avuto le nostre occasioni”

BARI. La sconfitta finale del Bari col Venezia è pesante. Lo 0-3 al San Nicola fa rumore. Troppo forti i veneti per i pugliesi? Cosi Marino: “Troppo Venezia perché ci facciamo condizionare dal risultato maturato, ma per 90 minuti l’avversario lo abbiamo contrastato bene e la partita era aperta. La squadra non aveva demeritato al cospetto di una squadra forte. Anche oggi abbiamo creato e poi nel finale siamo crollati. Ha pesato e non poco l’assenza di Diaw. E davanti eravamo leggerini”.

Sulla sostituzione di Aramu dopo il primo tempo: “Ha avuto qualche opportunità, era previsto si facesse qualche movimento. Dovevamo lasciare a Sibilli maggiore centralità nel gioco e dovevamo fare delle correzioni. Serviva un giocatore di corsa. Achik è entrato molto bene in partita. Dorval ha fatto una buona gara ed ha lottato. Quando il Venezia impostava lui ha fatto una buona fase difensiva riuscendo ad attaccare”.

Su singoli e infortuni: “Pucino ha preso una botta al ginocchio e vedremo cosa diranno gli esami, Diaw ha preso una contrattura alla schiena. Per Koutsoupias penso solo una botta. Anche Nasti ha avuto una distorsione. Spero di recuperarli tutti”.

