Bari, un fine settimana Plastic Free

BARI – Un fine anno e un inizio 2025 all’insegna dell’ambiente. A Bari tornano gli appuntamenti della onlus Plastic Free, nell’ambito dell’iniziativa “Natale in riva al mare”. L’associazione, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e microplastiche, è arrivata a Pane e Pomodoro, spiaggia a sud del lungomare barese. I volontari hanno presidiato la spiaggia con un gazebo informativo per sensibilizzare i cittadini e i passanti sui danni ambientali provocati dalla plastica e dai rifiuti. L’appuntamento delle scorse ore è propedeutico al successivo clean up che si terrà proprio sulla prima spiaggia barese il prossimo 2 gennaio

Questa volta, armati di guanti e sacchetti i volontari della onlus, saranno impegnati nella pulizia della spiaggia di Pane e Pomodoro, per concludere in questo modo il calendario di “Natale in riva al mare”

