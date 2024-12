Bari, spari a Fesca contro auto parcheggiata: nessun ferito

BARI – Alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi ieri sera, intorno alle 22, a Fesca, periferia nord del capoluogo pugliese. Obiettivo: un’a Renault Clio parcheggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica della Questura di Bari per i rilievi di rito accompagnati dalle Volanti. Al momento no risulterebbero feriti. In via Perosi – luogo della sparatoria – gli agenti avrebbero rinvenuto numerosi bossoli. Indaga la polizia.

