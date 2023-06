Bari: Spaccio di droga, due arresti

Nel contesto delle attività interforze di controllo del territorio, ordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari e intensificate a seguito del recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno, i militari della Stazione di Bari Scalo hanno arrestato nella flagranza di reato, M.I.B., sudanese di 29 anni regolarmente presente in Italia, e R.K., italiana di 18 anni senza dimora fissa. Entrambi non hanno precedenti penali e sono ritenuti responsabili di detenzione di droga con l’intento di spacciarla.

I militari hanno fermato i due nei giardini pubblici di piazza Aldo Morol, vicino alla Stazione Centrale di Bari, luogo di diversi episodi di reati predatori, violenze e spaccio di droga.

Durante la perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di eroina, cocaina e hashish, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio illecita.

