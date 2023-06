Monopoli, per la panchina spunta il nome di Tomei

Un nome nuovo per la panchina del Monopoli: Francesco Tomei potrebbe sedersi sulla panchina biancoverde nella stagione 2023/2024. Pescarese, 51 anni, Tomei è stato il secondo di Di Francesco dal 2010. Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma e Verona le esperienze con l’ex centrocampista della Roma, con cui ha condiviso gioie e delusioni, ultima delle quali l’esperienza in Veneto della passata stagione. Un passato da calciatore anche nel Foggia, con 22 presenze nel campionato 2004/2005, Tomei è stato un calciatore di buon livello, avendo toccato anche la Serie B con le maglie di Ancona e Ravenna. Adesso è il momento di andare avanti da solo e Monopoli potrebbe rappresentare l’occasione giusta. Quasi tutto definito anche con Alfio Pelliccioni, che resterà alla guida dell’area tecnica anche nella prossima stagione, con l’intento di mettere su un progetto giovane e ambizioso con il ricorso al minutaggio. Confermati anche Fabio De Carne nel ruolo di team manager e Giuseppe Sipone in segreteria. Sul fronte ritiro, invece, si fa strada l’ipotesi Cascia. Molto dipenderà proprio dalle volontà del nuovo allenatore, che dovrebbe arrivare entro sette giorni.

