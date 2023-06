Casarano, per la panchina piace Ivan Tisci del Fasano

Fra le fila del Casarano è già tempo di pensare al futuro. Smaltita la delusione di un campionato che si sarebbe dovuto disputare da protagonisti, e la conseguente eliminazione in semifinale playoff, il ds Montervino è già al lavoro per costruire il Casarano 2023/2024. La permanenza di Foglia Manzillo non è al momento da escludere a priori, ma si stanno valutando anche altre potenziali guide tecniche. Fra queste, spicca il nome di Ivan Tisci. L’allenatore ligure è reduce da un campionato agrodolce alla guida del Fasano, società con la quale non è più sotto contratto. Una permanenza nella Città della Selva non è comunque da escludere, ma mister Tisci piace anche in altri gironi di Serie D. Il Casarano gli avrebbe messo gli occhi addosso, ma al momento non ci sarebbero stati contatti né con il diretto interessato né con il suo procuratore. Negli ultimi giorni pare si sia accesa anche qualche piccola sirena dalla Serie C, ma al momento parliamo di timidi sondaggi. Al Casarano, comunque, Ivan Tisci piace e non poco, e Montervino (che ha ancora un anno di contratto) potrebbe tentare l’affondo nel caso in cui dovesse decidere di puntare sull’ex Bisceglie per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie D.

