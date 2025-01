Bari: Sibilli vicino alla Sampdoria, rilancio decisivo del club blucerchiato

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato e nelle ultime ore ha rilanciato per Giuseppe Sibilli del Bari. I dialoghi vanno avanti da tempo ma oggi il club blucerchiato ha affondato in maniera decisiva nella trattativa. Nei giorni scorsi si era ipotizzato anche uno scambio con Leonardo Benetti, una soluzione che per ora è in standby. Sibilli in caso di chiusura dell’operazione si trasferirebbe a Genova in prestito con diritto di riscatto.

