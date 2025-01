Bari, ufficiale il prestito di Matino al Cittadella: opzione obbligo di riscatto

Emmanuele Matino saluta il Bari ed approda al Cittadella con la formula del prestito, ma legata all’obbligo di riscatto nel caso in cui i veneti dovessero mantenere la categoria. Il comunicato del club biancorosso:

“SSC Bari comunica che è stato trovato l’accordo con l’AS Cittadella 1973 per la cessione in prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Club veneto, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’98 Emmanuele Matino.”

