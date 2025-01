US Lecce, sorpresa nei convocati: a Parma ci sarà Dorgu

Lecce – Quanto era trapelato in queste ore ha trovato conferma nella lista dei convocati diramata dall’US Lecce: Patrick Dorgu sarà presente a Parma. E’ quindi saltato l’acquisto da parte del Manchester United del laterale danese? No assolutamente. Semplicemente la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea e quindi i traferimenti richiedono molte più pratiche burocratiche dei traferimenti che avvengono tra paesi dell’Unione. Dorgu quindi sarà presente a Parma ma quasi sicuramente assisterà alla gara dalla panchina. L’esterno giallorosso sarà quindi ex subito dopo Parma Lecce atteso nei prossimi giorni in Inghilterra per sostenere le visite mediche di rito prima di apporre la firma che legherà lo United e Dorgu per 5 anni.

