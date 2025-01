US Lecce, Giampaolo: “A Parma gioca Gallo. Con Dorgu farò la scelta più giusta”

Lecce – Il tecnico giallorosso Marco Giampaolo ha presentato la sfida del Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Ovviamente argomento principe la presenza tra i convocati di Patrick Dorgu: “Ad oggi è un giocatore del Lecce, è convocato e parte per la trasferta. Su di lui ho fatto tante considerazioni, prenderò la decisione più logica e più giusta perché il Lecce viene prima di tutto. Gallo invece ultimamente non ha avuto continuità ma giocherà. Farà novanta minuti? Se gioca mi auguro di sì. Se non riuscirà a farli vedremo come regolarci. In settimana però si è quasi sempre allenato.”.

Giampaolo ha poi parlato delle tante reti subite nelle ultime uscite e di come il suo Lecce cercherà di trovare le soluzioni migliori per avere la meglio: “La vulnerabilità difensiva delle ultime uscite ha motivazionidiverse perchè sono state partite diverse. Con l’Inter, al netto dei due errori tecnici che hanno portato ai primi due gol, la squadra ha fatto la prestazione di coraggio che doveva fare. Poi tra noi e l’Inter ci sono delle categorie di differenza ma questo va messo in conto. Ma Cagliari e Inter sono due sconfitte che hanno una matrice diversa. E’ importante fare tante cose per bene, abbiamo vivisezionato la partita e conosciamo le caratteristiche dell’avversario. Tutta la qualità di cui dispone il Parma qualche volta pesa nell’equilibrio collettivo, ma sono rischi che si prendono in funzione dei giocatori forti che hanno davanti. Da pare nostra giocherà il miglior undici titolare dal mio punto di vista. Faccio valutazioni sulla base di quello che vedo in settimana, sceglierò la migliore formazione sulla base delle condizioni di ciascuno, cercando di proporre sempre lo stesso pensiero calcistico.”.

