Il Barletta non sfonda: 0-0 contro il Massafra

Non basta un secondo tempo arrembante al Barletta per portare a casa la ventiduesima vittoria stagionale contro un Massafra arcigno. Dopo una prima frazione a ritmi quasi balneari, i biancorossi salgono in cattedra, ma devono fare i conti con un Pizzaleo in stato di grazia.

Subito il Barletta a rompere il ghiaccio con un calcio da fermo di Lavopa: Pizzaleo controlla senza problemi. Tanto agonismo in campo, ma poche occasioni sia da una parte che dall’altra in avvio di gara. Il Massafra punta la sveglia al 25’, con il mancino di D’Arcante sempre su calcio di punizione che si spegne abbondantemente sul fondo. Al 35’ doppia occasione ancora per i padroni di casa: prima è Russo di testa a mettere i brividi a Massari, provvidenziale il salvataggio di Lopez, poi è Giambuzzi a murare il piattone di Secondo. La prima frazione scivola via senza particolari sussulti, squadre negli spogliatoi a reti bianche.

In avvio di ripresa si rivede il Barletta: destro di Scaringella comodo tra le braccia dell’estremo difensore avversario. Al 55’ altra grande chance per i biancorossi, con il cross di Turitto per Lopez che non trova il bersaglio più grande da buona posizione. Gli ospiti continuano a collezionare occasioni: al 64’ rimessa di Giambuzzi, sponda di Scaringella per Lopez che esalta i riflessi di Pizzaleo. Lopez protagonista in negativo tre minuti più tardi, quando si ritrova a correggere il tentativo di Scaringella destinato a spegnersi in rete. Bandierina dell’assistente che viene su, fuorigioco del nove. Al 74’ azione ben manovrata del Massafra, con Russo che arriva a concludere senza pungere, mentre all’84’ Lopez conferma di non essere in giornata con un’incornata fuori misura. Sessanta secondi nella clessidra e schema quasi identico. Scaringella, però, sempre di testa sul cross di Rotondo non riesce ad angolare. Il Barletta non molla la presa, ma nel finale deve fare i conti ancora con Pizzaleo che indossa tuta e mantello sulla conclusione al veleno di Giambuzzi. È l’ultima occasione della gara: Massafra e Barletta dividono la posta in palio.

