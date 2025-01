Team Altamura, Di Donato: “Vogliamo continuare il percorso di crescita”

“Quando si vince è sempre tutto più bello. Siamo reduci da una bella vittoria e si ha tanta voglia di tornare subito in campo”. Ha parlato così, nella conferenza stampa pre-partita il tecnico Daniele Di Donato alla vigilia della sfida della sua Team Altamura contro la Cavese di domani sera.

Tra l’ottimo inizio di 2025 e la Cavese

“Siamo partiti molto bene. Stiamo facendo il nostro cammino ma siamo consapevoli che non dobbiamo fermarci. Anche perché domani affrontiamo una Cavese composta da giocatori importanti per la categoria e che avrà la giusta voglia di raggiungerci in classifica. Noi, però, dovremo fare la nostra partita per continuare il percorso di crescita”.

Le insidie del match

“Sarà una partita dove il particolare farà la differenza. Noi dovremo interpretarla nel modo giusto, cercando di concedere poco ai nostri avversari. La Cavese come caratteristica principale ha l’aggressività. Dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo, perché l’intensità la farà da padrona”.

Mercato, attesa per l’attaccante

“So che il direttore sta lavorando in questo senso, arriverà un altro giocatore. Ho piena fiducia nella società che sa che manda un tassello che sicuramente arriverà”.

