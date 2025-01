Ufficiale: Taranto-Casertana si giocherà lunedì 3 febbraio

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, è da poco giunta l’ufficialità: Taranto-Casertana si disputerà lunedì 3 febbraio alle 15:00. Il calcio d’inizio del match, infatti, slitta di un giorno e si disputerà alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana a porte chiuse. Lo ha deciso la Lega Pro, come riportato nel comunicato ufficiale:

“La società Taranto F.C. 1927 S.r.l., a causa della sopravvenuta indisponibilità dello Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto derivante dall’inizio degli interventi di rifacimento dell’impianto nel quale saranno ospitati i Giochi del Mediterraneo 2026, ha richiesto di poter disputare, presso lo Stadio Nuovarredo Arena “Giovanni Paolo II” di FrancavillaFontana (BR), la gara Taranto-Casertana in programma domenica 2 febbraio 2025.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto di quanto sopra e considerato che

– la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dello Stadio Nuovarredo Arena “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana (BR) per la disputa della gara in oggetto;

– gli interventi di rifacimento dello Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto, disposti dalle competenti Autorità Amministrative e funzionali alla disputa dei Giochi del Mediterraneo 2026, rappresentano una opportunità per la Città di Taranto che ospiterà un evento di interesse internazionale in un impianto interamente rinnovato che potrà, successivamente, essere utilizzato dalla squadra locale per la disputa delle competizioni calcistiche federali;

– la richiesta sottoposta alla Lega assume, alla luce di quanto sopra, i connotati di eccezionalità;

in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto – nota Prefettura di Brindisi – Prot. N.0006093 del 29/01/2025;

dispone

che la gara del Campionato Serie C NOW Taranto-Casertana, si disputi presso lo Stadio Nuovarredo Arena “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana (BR) in assenza di spettatori e, sentite le società, venga posticipata a lunedì 3 febbraio 2025 con inizio alle ore 15.00″.

