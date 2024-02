Bari, Sibilli record e riscatto. Maita fuori tre settimane

Giuseppe Sibilli fa nove in campionato e batte ogni record personale nel campionato di Serie B. L’attaccante preso in prestito con diritto di riscatto dal Pisa ha praticamente doppiato il bottino della sua miglior stagione tra i cadetti, in cui aveva segnato 5 reti e ha convinto, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, il Bari a riscattarlo. Al Pisa andrà una cifra tra i 600 e i 700 mila euro, poi il giocatore firmerà un contratto di tre anni con la società biancorossa e sarà una delle basi su cui ripartire il prossimo anno. Per quanto riguarda la stretta attualità, invece, la doppia trasferta di Bolzano e Catanzaro potrà dire di più sugli obiettivi stagionali, con Iachini che nel post Feralpisalò ha dichiarato di voler guardare in alto. Salterà le due gare Mattia Maita, alle prese con un infortunio al bicipite femorale che lo terrà lontano dai campi per tre settimane, con la trasferta di Venezia probabile data utile per il ritorno in campo. A Bolzano non ci sarà neanche capitan Di Cesare, che era diffidato ed è stato ammonito nel match di sabato scorso. La classifica nel frattempo vede il Bari a 33 punti, a -1 dal Modena ottavo in classifica, -3 dal Cittadella settimo e -6 dal Catanzaro che è sesto, mentre la zona playout, dopo le vittorie di Ternana e Spezia nell’ultimo turno, dista ancora 8 punti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author