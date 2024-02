Monopoli, quattro sconfitte consecutive suonano come un grosso campanello d’allarme

Le quattro sconfitte consecutive suonano come un campanello d’allarme. Non tanto per il gioco, con il Monopoli che ha creato diverse palle gol e ha subito la rete del Latina nell’unica occasione concessa, ma per la classifica, che dopo il completamento del ventisettesimo turno del girone C di Serie C, che si è concluso nella serata di lunedì, vede i biancoverdi quartultimi a 23 punti, ma con ben cinque lunghezze da recuperare dalla Turris. La squadra di Taurino non fa punti dal 28 gennaio, dal pareggio esterno sul campo del Catania e fa ancora fatica a trovare la via del gol con i suoi attaccanti. Borello ha fallito un’occasione limpidissima, Tommasini ci è andato vicino ma non si è ancora sbloccato, così come Grandolfo, subentrato a De Paoli a partita in corso. La gara contro la Virtus Francavilla di lunedì prossimo alla Nuovarredo Arena, quindi, diventa fondamentale, con Taurino che affronta il suo passato e una squadra che dopo il ko esterno contro il Sorrento è rimasta a 22 punti in classifica. Una scossa è fondamentale, anche dopo la contestazione dei tifosi arrivata al triplice fischio della gara contro il Latina. La ribalta deve partire dai più esperti, chiamati a risollevare il morale di uno spogliatoio depresso a causa dei risultati.

