Al via la settimana del Barletta, tra Lotito e la Gelbison

BARLETTA – Il Barletta riapre il doppio fronte tra campo e cessione societaria, con il caso Claudio Lotito che ormai ha raggiunto una portata nazionale. Non si parla di vera e propria trattativa, ma la mediazione della politica barlettana, operativa sul territorio ma anche a Roma con il senatore Dario Damiani, ha permesso di portare la documentazione contabile sulla scrivania del presidente della Lazio. Durante Lunedì Puglia, il presidente onorario biancorosso Mario Dimiccoli ha fatto il punto della situazione.

Il campo, però, dice che il Barletta deve concentrarsi sulla conquista della salvezza. La vittoria contro il Matera (foto Luigi Dicorato) ha riportato i biancorossi fuori dalla zona playout, anche se solo per differenza reti in attesa dello scontro con la Palmese in Campania. Ciullo parla di risposta del gruppo, anche se dalla tribuna del Puttilli si è alzato un coro a favore del tecnico leccese. La mente resta concentrata sulla prossima partita, in casa della Gelbison, con il match che dovrebbe giocarsi al “Vaudano” di Capaccio Paestum. Squadra al lavoro a testa bassa già da martedì pomeriggio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author