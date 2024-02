Serie D, domenica povera di gol: appena nove le reti siglate

Dopo un fine settimana di sosta la Serie D è tornata in campo per la 23esima giornata di campionato. Un turno in qui ha prevalso l’equilibrio: cinque pareggi su nove partite disputate ed appena nove gol realizzati in totale. Ai piani alti, fra le prime della classe ha vinto praticamente solo il Casarano, ma procediamo con ordine. È finita senza né vincitori né vinti ed a reti bianche la sfida del D’Angelo fra l’Altamura capolista e la Fidelis Andria. Resta invariato lo stacco con la seconda classificata, ossia il Martina, che con lo stesso risultato finale ha raccolto un punticino in casa con la Palmese. Non è riuscito ad approfittarne il Nardò, caduto al Bianco contro un Gallipoli che ha trovato la propria seconda vittoria consecutiva ed il terzo successo nelle ultime quattro uscite. Il Gallo si allontana dalla zona retrocessione e vede ora la salvezza. Secondo ko di fila invece per i granata, che si fanno recuperare dall’altra salentina del girone H, ossia il Casarano. I rossazzurri superano per 2-0 il Gravina grazie alle reti di Rajkovic e Citro, agguantando il quarto posto a discapito del Matera, sconfitto a Barletta. I biancorossi tornano a vincere dopo un digiuno lungo undici turni: Diaz e Camilleri stendono i lucani, regalando una gioia che al Puttilli mancava dal 12 novembre scorso. Termina invece 1-1 lo scontro diretto di metà classifica fra Fasano e Gelbison, al Curlo Manfredi risponde a Bubas. Pareggio senza gol per Manfredonia e Santa Maria: 0-0 al Miramare tra i sipontini ed il fanalino di coda del raggruppamento. I cilentini accorciano timidamente su Gravina e Bitonto, appaiate a quota 21. I neroverdi sono infatti caduti per 1-0 a Pagani: decisivo il gol di Orefice. Un altro 0-0, il quarto di giornata, è stato quello che ha visto protagonisti Rotonda e Angri.

