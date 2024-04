Bari si prepara per il 937° anniversario partenza reliquie di San Nicola

La città di Bari si prepara a commemorare il 937° anniversario della partenza delle reliquie di San Nicola da Myra con una serie di eventi solenni e tradizionali. La celebrazione avrà luogo il 28 aprile 2024, con l’apertura della sagra alle 16:30 in Piazza San Nicola, seguita da una processione attraverso le strade della Città Vecchia alle 17:00, portando i resti lignei della Cassetta della Traslazione.

Il programma include una rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo alle 19:30 in Piazza San Nicola, con la regia di Antonio Minelli e la partecipazione di numerose compagnie teatrali e associazioni locali.Il momento culminante sarà il trasferimento della statua del Santo al Porto di Bari il 29 aprile alle 17:00, con un sorteggio dei motopescherecci che avverrà successivamente.

La celebrazione proseguirà con un solenne novenario fino al 7 maggio, seguito da varie attività culturali e religiose, inclusa una festa dedicata ai disabili il 3 maggio e una processione a mare il 8 maggio.

Il 9 maggio, in occasione del 937° anniversario della Traslazione, avverrà il prelievo della Santa Manna e una serie di messe solenni.

La celebrazione culminerà il 10 maggio con il trasferimento della statua del Santo in Cattedrale, seguito dal rientro della statua in Basilica il 19 maggio.Questi eventi rappresentano un’occasione importante per la comunità di Bari di onorare e celebrare la figura di San Nicola, patrono della città e una figura venerata in tutto il mondo.

