Bari, Sanità: sit in di Funzione Pubblica e Pensionati

BARI – La tutela della salute, il rilancio del Sistema sanitario nazionale pubblico e universale, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono queste le richieste che Funzione Pubblica e Sindacato dei Pensionati, insieme alla Cgil Bari, hanno chiesto al management della Sanità Regionale in un sit in davanti alla sede della Asl Bari. Una data non casuale quella del 14 giugno scelta in quanto vigilia della manifestazione alla quale ha aderito l’intersindacale dei medici. Da un lato le richieste degli utenti; dall’altro quelle dei lavoratori del comparto. La confederazione, infatti, nei giorni scorsi, ha avviato un percorso di mobilitazione che non coinvolga solo le categorie specifiche ma anche partiti politici, mondo delle associazioni e rappresentanti istituzionali.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp