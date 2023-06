Bari, pronti i lavori per corso Mazzini

BARI – Nuovi alberi, spazi ciclopedonali più ampi, illuminazione ecosostenibile e un ripensamento dei vuoti urbani, quelli, per intenderci, dedicati alle auto dove l’asfalto la fa da padrone. Corso Mazzini, il vialone alberato del quartiere Libertà di Bari, si rifà il look. L’amministrazione comunale mette sul piatto 3,4 milioni di euro dal Piano periferie che riguarderà il tratto antistante l’istituto magistrale Bianchi Dottula, dove sarà costruito uno skate park. I marciapiedi diventeranno più ampi con due camminamenti pedonali alberati allestiti con arredi e sedute. Anche la luce sarà completamente nuova con un innovativo impianto a led che garantisce una maggiore efficienza energetica e conferisce una maggiore percezione di sicurezza in un’are di solito buia. E per il traffic calming, agli incroci saranno realizzati i cosiddetti bulb out con tanto di panchine e alberi. Anche la pista ciclabile sarà riadattata. Questo cantiere – al quale si affianca anche l’inaugurazione nelle prossime ore del parco Maria Maugeri, laddove sorgeva l’ex gasometro – chiuderà gli interventi del Piano Periferie previsti per il quartiere Libertà che in questi anni ha visto la creazione di due nuove piazze pedonali – quella in via Disfida di Barletta e del redentore – e la conclusione dei lavori per l’area verde.

