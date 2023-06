Bari, un infopoint per imparare a rispettare l’ambiente

BARI – Sensibilizzare i cittadini a individuare nuove idee e modalità per preservare l’ecosistema naturale in cui viviamo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a Torre Quetta sorge un info point che punta a informare i cittadini sulle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente. Hostess, professionalmente formate, hanno distribuito un pieghevole stampato su carta riciclabile contenente alcuni utili consigli per rispettare l’ambiente quando si è casa, al lavoro o in riva al mare. Distribuiti anche gadget ecologici come matite, temperamatite e quaderni. E d’intesa con Assomozziconi, agli ospiti fumatori di della spiaggia barese è stato donato un posacenere portatile, poco ingombrante e utile per il contenimento dei mozziconi, realizzato in materiale totalmente riciclabile e riutilizzabile

