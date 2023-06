Monopoli, investe la figlia e scappa: fermato 86enne per omicidio

MONOPOLI – Avrebbe investito la figlia con l’auto causandone le morte l’86enne fermato dai carabinieri di Monopoli dopo il ritrovamento, ieri sera intorno alle 20, in contrada Laghezza, del corpo della donna per strada a seguito di una segnalazione al 112. Nei confronti dell’uomo sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a conclusione delle indagini coordinate dal pm della Procura di Bari sui rilievi della Sezione Investigazioni Scientifiche. Alla base del gesto, una lite riconducibile a dissidi di natura familiare. L’uomo sarebbe salito sulla propria auto e avrebbe così investito la figlia causandone il decesso. L’86enne è stato accompagnato nel carcere del capoluogo pugliese mentre sarà l’autopsia affidata ai medici di Medicina Legale del Policlinico di Bari a stabilire le cause della morte.

