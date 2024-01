Bari, primo Consiglio Generale dei pensionati Cisl

BARI – Primo consiglio generale del 2024 per i pensionati CISL della Puglia che hanno messo sul tavolo della discussione numerosi temi, partendo dall’attività svolta nel 2023 per poi tracciare le linee guida di quello che sarà il percorso nel corso di questo nuovo anno. I lavori si sono incentrati su temi che vanno dalla violenza sulle donne agli incidenti sul lavoro passando per welfare e sanità

Per quanto attiene la Fnp, nel 2023 è stato svolto un lavoro di aggregazione della organizzazione partendo dai territori. L’anno appena conclusosi ha visto la federazione dei pensionati regionale registrare un aumento di oltre 600 scritti e l’impegno su campagne contro la violenza sulle donne e per l’abbattimento delle liste d’attesa. Ma – dicono dal sindacato Cisl – c’è ancora molto da fare.

