Musica, parole e immagini per raccontare “L’assassina barese”

BARI – Valorizzare una delle principali attrattive gastronomiche del territorio attraverso la musica e l’arte in generale. Si chiama “L’assassina barese”, il nuovo singolo di Quadraccio&BariBanda che punta a diffondere attraverso la musica l’artisticità barese rendendo omaggio al piatto che si è affermato negli ultimi anni. Il videoclip è stato realizzato dal regista Antonio Palumbo, capace di raccontare in modo attento e originale il suo territorio come già fatto per i suoi lavori quali “Nicola: Cozze, Kebab & Coca Cola” e “Varichina”, oltre ai videoclip del progetto “Citte citte a fa la iose” sempre di Quadraccio&BariBanda. La sua collaborazione rappresenta un’importante e originale iniziativa di coworking che lega la musica alla ristorazione, l’arte alla cucina.

