Bari: Policlinico attiva ambulatorio per colpi di calore

Un ambulatorio per assistere i pazienti che arrivano in pronto soccorso con sintomi causati da un colpo di calore è stato aperto dal Policlinico di Bari per far fronte all’aumento dei casi per via dell’afa.

Dopo il triage al pronto soccorso, i pazienti saranno presi in carico da un ambulatorio dedicato ad ‘Asclepios 3′. L’ambulatorio resterà attivo in tutto il periodo dell’emergenza e sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 ed è stato affidato ai medici delle unità operative di pneumologia e gastroenterologia.

“Il sistema di fast track consentirà un più rapido accesso per i pazienti che necessitano di assistenza, ma che non presentano condizioni di gravità tale da richiedere l’alta intensità di cura. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico di lavoro dei professionisti di pronto soccorso durante questa emergenza dovuta alle alte temperature che sta portando a un aumento degli accessi in ospedale”, spiega il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore.

