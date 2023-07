Bari: Policlinico salva vita ad australiana in viaggio di nozze in Puglia

Una coppia ha scelto la Puglia come meta del suo viaggio di nozze, ma durante il soggiorno a Polignano a Mare (Bari) la donna ha avuto un malore improvviso. La corsa disperata al Policlinico di Bari, il ricovero in Stroke unit dove i medici sono riusciti a salvarle la vita evitando, con un intervento, che una patologia fino a quel momento non diagnosticata le provocasse un ictus letale.

Il viaggio sognato una vita è stato interrotto per una settimana, il tempo del ricovero in neurologia dove è stata tenuta in osservazione per sicurezza. Ma a sostenerla anche psicologicamente è stato il personale sanitario: mercoledì scorso, 19 luglio, giorno del suo 31esimo compleanno, le infermiere del reparto le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa. Completati tutti gli esami e gli accertamenti ieri è stata dimessa e ha potuto riprendere la sua luna di miele.

