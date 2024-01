Bari, per le politiche di coesione saranno assunti 50 esperti. L’annuncio della regione Puglia

In Puglia previste 50 assunzioni per le Politiche di coesione sociale. La regione Puglia ha annunciato la partecipazione al bando indetto dal Governo. “Prosegue il potenziamento degli organici in Regione” ha detto l’assessore Gianni Stea.

