Bari, Novakovich: “Ripartire da gol e occasioni create. Ma serve più concentrazione”

Un assist ed un gol. Andrija Novakovich si è ritrovato, ma il Bari no. La sua prestazione ha contributo soltanto al 2-2 finale contro la Reggiana. Questa la sua analisi a fine gara: “Sono chiaramente contento per il gol, purtroppo non è bastato per portare a casa questo risultato e siamo molto amareggiati. Sicuramente bisogna migliorarsi, le rimonte subite sono già troppe quest’anno. Dobbiamo lavorare e capire dove migliorare. Ci sono state tuttavia delle cose positive da cui ripartire. Quali? Nelle azioni che hanno portato alle reti ma anche al primo tempo, dove la tenuta del gioco è stata buona e delle azioni importanti sono state create. Lavorare sulla concentrazione? Ovviamente va fatto anche questo perché il calcio non è solo tecnica ma anche fattore mentale”.

