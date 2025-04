Lega Pro, approvato Salary Cap: novità dalla prossima stagione

Novità dalla prossima stagione. Tra i temi trattati, anche l’implementazione del VAR nei campionati di Serie C

Si è svolta oggi (martedì 29 aprile) a Firenze l’assemblea della Lega Pro, che ha visto la partecipazione delle società di Serie C. Tema centrale dell’incontro, introdotto dall’intervento del presidente Matteo Marani, è stato l’approvazione del Salary Cap, destinato a entrare in vigore a partire dalla prossima stagione in modalità sperimentale e a regime definitivo dal campionato 2026-2027.

Durante la riunione sono stati inoltre accolti alcuni emendamenti al Codice di autoregolamentazione e illustrati i criteri operativi legati alla Riforma Zola, che riguarda le modifiche strutturali del campionato, e le modalità di ammissione alle competizioni future.

Tra i temi trattati, anche l’implementazione del VAR nei campionati di Serie C, a testimonianza dell’impegno della Lega nel migliorare l’equità e la trasparenza delle gare.

L’assemblea ha rappresentato un importante momento di confronto e decisione per delineare il futuro della terza serie calcistica italiana.

