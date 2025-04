Il sindaco Leccese incontra la comunità georgiana

Prosegue l’impegno del sindaco nell’ascolto attivo delle diverse comunità straniere che arricchiscono il tessuto multiculturale di Bari. Dopo il recente incontro con la comunità indiana, Palazzo di Città ha aperto le sue porte ai rappresentanti della numerosa comunità georgiana.

Durante il cordiale colloquio, sono emerse alcune istanze significative per la comunità georgiana. In particolare, è stata espressa la sentita necessità di disporre di spazi dedicati ad attività culturali e di socializzazione. Un forte desiderio è quello di poter praticare la danza tradizionale georgiana, elemento centrale della loro cultura, e di creare luoghi accoglienti per incontri domenicali rivolti ai più giovani, con l’obiettivo di tramandare la conoscenza della lingua e delle radici culturali.

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando come questo momento confermi la sua volontà di trasformare Palazzo di Città in una casa sempre più inclusiva per tutti i cittadini, in linea con l’aspirazione di Bari a essere una città accogliente e dinamica.

