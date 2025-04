Pino Giordano (Ugl): “Nicoletti è l’uomo giusto per Matera”

”Professionista serio e preparato, non è il frutto di alchimie politiche o di accordi elettorali di convenienza“

L’Ugl della provincia di Matera annuncia il proprio appoggio alla candidatura di Antonio Nicoletti a sindaco della Città dei Sassi, indicandolo come figura credibile e capace di guidare una nuova stagione amministrativa improntata alla serietà e al pragmatismo.

“Matera merita un’amministrazione seria e proiettata al futuro”, afferma Pino Giordano, segretario territoriale dell’Ugl, sottolineando come la proposta di Nicoletti rispecchi un percorso politico coerente e frutto di un impegno concreto per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Secondo Giordano, il candidato del centrodestra rappresenta una risposta credibile dopo la difficile parentesi del commissariamento, e il progetto politico che lo sostiene punta su temi centrali come ambiente, rigenerazione urbana e sanità pubblica, considerati prioritari per la qualità della vita dei cittadini.

Un’attenzione particolare viene rivolta al tema della sanità territoriale, che Nicoletti, secondo l’Ugl, ha dimostrato di voler potenziare per rafforzare la coesione sociale e ricostruire la fiducia della popolazione. In tal senso, Giordano ha accolto positivamente il lavoro svolto dall’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, il quale – evidenzia – ha tracciato un percorso chiaro e ambizioso per l’ammodernamento del sistema sanitario lucano.

Nello scenario locale, viene citato l’ospedale Madonna delle Grazie, che potrebbe diventare un punto di riferimento di eccellenza per l’intero comprensorio materano.

“Nicoletti non è il frutto di alchimie politiche o di accordi elettorali di convenienza – ha concluso Giordano -. Con lui, Matera tornerà al centro delle politiche regionali, economiche e sociali. L’Ugl è pronta a sostenerlo con convinzione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author