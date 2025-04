Calcio femminile, Molfetta: 3-2 alla Miccoli e successo ritrovato

Successo di prestigio per le ragazze della Molfetta Calcio. Al termine di una gara combattuta e vibrante, la squadra molfettese ha battuto con un perentorio 3-2 la Fabrizio Miccoli. Un successo che mette fine ad un periodo nero, consolidando l’unità di squadra. Nonostante le assenze forzate di Ilenia Ruotolo, per infortunio, e Arianna Cimadoro, per squalifica, il tecnico Traversa ha schierato un inedito 3-5-2, con il tandem offensivo composto da Petruzzella e Carlucci.

Nonostante il forcing iniziale della formazione leccese, sono le ragazze molfettesi a passare in vantaggio grazie alla rete di Alessia Cantatore, prima del doppio vantaggio ad opera di Petruzzella. La rete di Giulia Turco ha rianimato le speranze della Fabrizio Miccoli, sopite dal tris di Angela Di Grumo prima dell’intervallo. A nulla vale il secondo gol delle salentine con Crusafio.

La tensione finale non scalfisce le biancorosse, capaci di ottenere tre punti importantissimi. Molfetta Calcio che ora dovrà affrontare Pink Altamura e Pink Sport Time prima della conclusione della stagione.

