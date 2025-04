Evviva Taranto-UDC con Tacente: “Insieme per cambiare davvero”

Una sala gremita ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della lista “Evviva Taranto – UDC”, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Tacente. L’evento ha confermato l’interesse crescente verso un progetto politico che mira a guidare la città con concretezza, competenza e partecipazione.

A fianco di Tacente erano presenti esponenti politici di riferimento come Gianfranco Chiarelli, commissario regionale dell’UDC, Goffredo Lo Muzio, coordinatore di Evviva Taranto, Giuseppe Tarantino, presidente regionale dell’UDC, e Francesco D’Errico, coordinatore cittadino dell’UDC.

Ad aprire gli interventi è stato Chiarelli, che ha sottolineato il valore fondante dell’alleanza: “Celebriamo un’unità costruita su principi autentici. Questa lista non è frutto di calcoli, ma di condivisione di valori e trasparenza. Tacente è un candidato competente e vicino alla gente, e questa coalizione rappresenta un valore aggiunto”.

A seguire, Lo Muzio ha ribadito lo spirito civico dell’iniziativa: “Evviva Taranto nasce dall’impegno di cittadini volenterosi, mossi dalla volontà di contribuire concretamente al miglioramento della città. L’intesa con l’UDC si basa su valori comuni e sulla determinazione a costruire una Taranto migliore”.

L’intervento più atteso è stato quello del candidato sindaco Francesco Tacente, che ha esordito ringraziando i candidati della lista: “Siete l’anima di questo progetto, il motore della nostra azione”. Ha poi delineato la visione del gruppo: “Vogliamo una Taranto che riscopra il proprio orgoglio e torni protagonista nel Mediterraneo. Una città a misura di giovani, capace di creare lavoro puntando su innovazione, turismo, cultura e grandi opere infrastrutturali”.

Tacente ha evidenziato come la lista non sia solo un contenitore elettorale, ma una forza civica concreta e innovativa: “La nostra non è una candidatura contro qualcuno, ma per Taranto. Io ci metto la faccia, la mia storia, la mia determinazione. Sarò un sindaco vicino ai cittadini, capace di ascoltare e di agire. Perché Taranto merita di più, e il nostro impegno sarà totale”.

L’incontro si è concluso con un messaggio netto: “Evviva Taranto – UDC” non punta solo alla vittoria elettorale, ma si propone come motore di una nuova fase di crescita e orgoglio per tutta la città.

